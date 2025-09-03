SeñalesSecciones
Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 115
Transacciones Rentables:
1 487 (70.30%)
Transacciones Irrentables:
628 (29.69%)
Mejor transacción:
33.30 GBP
Peor transacción:
-47.72 GBP
Beneficio Bruto:
1 761.58 GBP (136 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 343.48 GBP (100 564 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (8.81 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
60.34 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
84.57%
Carga máxima del depósito:
7.76%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.43
Transacciones Largas:
1 433 (67.75%)
Transacciones Cortas:
682 (32.25%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.20 GBP
Beneficio medio:
1.18 GBP
Pérdidas medias:
-2.14 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-71.81 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145.03 GBP (5)
Crecimiento al mes:
-2.74%
Pronóstico anual:
-33.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 GBP
Máxima:
292.94 GBP (8.26%)
Reducción relativa:
De balance:
8.26% (292.90 GBP)
De fondos:
18.37% (567.87 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1662
GBPUSD 292
GBPCAD 89
AUDCAD 38
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 541
GBPUSD 29
GBPCAD 98
AUDCAD 42
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 22K
GBPUSD -923
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.30 GBP
Peor transacción: -48 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +8.81 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -71.81 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9916
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 327
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
otros 84...
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ICM RFT
30 USD al mes
14%
0
0
USD
3.4K
GBP
17
100%
2 115
70%
85%
1.31
0.20
GBP
18%
1:500
