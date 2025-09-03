- Incremento
Total de Trades:
2 115
Transacciones Rentables:
1 487 (70.30%)
Transacciones Irrentables:
628 (29.69%)
Mejor transacción:
33.30 GBP
Peor transacción:
-47.72 GBP
Beneficio Bruto:
1 761.58 GBP (136 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 343.48 GBP (100 564 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (8.81 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
60.34 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
84.57%
Carga máxima del depósito:
7.76%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.43
Transacciones Largas:
1 433 (67.75%)
Transacciones Cortas:
682 (32.25%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.20 GBP
Beneficio medio:
1.18 GBP
Pérdidas medias:
-2.14 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-71.81 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145.03 GBP (5)
Crecimiento al mes:
-2.74%
Pronóstico anual:
-33.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 GBP
Máxima:
292.94 GBP (8.26%)
Reducción relativa:
De balance:
8.26% (292.90 GBP)
De fondos:
18.37% (567.87 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1662
|GBPUSD
|292
|GBPCAD
|89
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|541
|GBPUSD
|29
|GBPCAD
|98
|AUDCAD
|42
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|22K
|GBPUSD
|-923
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.30 GBP
Peor transacción: -48 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +8.81 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -71.81 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9916
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 327
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
3.4K
GBP
GBP
17
100%
2 115
70%
85%
1.31
0.20
GBP
GBP
18%
1:500