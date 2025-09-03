シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ICM RFT
Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 115
利益トレード:
1 487 (70.30%)
損失トレード:
628 (29.69%)
ベストトレード:
33.30 GBP
最悪のトレード:
-47.72 GBP
総利益:
1 761.58 GBP (136 988 pips)
総損失:
-1 343.48 GBP (100 564 pips)
最大連続の勝ち:
23 (8.81 GBP)
最大連続利益:
60.34 GBP (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
84.57%
最大入金額:
7.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.43
長いトレード:
1 433 (67.75%)
短いトレード:
682 (32.25%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.20 GBP
平均利益:
1.18 GBP
平均損失:
-2.14 GBP
最大連続の負け:
8 (-71.81 GBP)
最大連続損失:
-145.03 GBP (5)
月間成長:
-2.74%
年間予想:
-33.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 GBP
最大の:
292.94 GBP (8.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.26% (292.90 GBP)
エクイティによる:
18.37% (567.87 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1662
GBPUSD 292
GBPCAD 89
AUDCAD 38
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 541
GBPUSD 29
GBPCAD 98
AUDCAD 42
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 22K
GBPUSD -923
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.30 GBP
最悪のトレード: -48 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +8.81 GBP
最大連続損失: -71.81 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9916
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 327
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 より多く...
レビューなし
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ICM RFT
30 USD/月
14%
0
0
USD
3.4K
GBP
17
100%
2 115
70%
85%
1.31
0.20
GBP
18%
1:500
コピー

