- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 115
利益トレード:
1 487 (70.30%)
損失トレード:
628 (29.69%)
ベストトレード:
33.30 GBP
最悪のトレード:
-47.72 GBP
総利益:
1 761.58 GBP (136 988 pips)
総損失:
-1 343.48 GBP (100 564 pips)
最大連続の勝ち:
23 (8.81 GBP)
最大連続利益:
60.34 GBP (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
84.57%
最大入金額:
7.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.43
長いトレード:
1 433 (67.75%)
短いトレード:
682 (32.25%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.20 GBP
平均利益:
1.18 GBP
平均損失:
-2.14 GBP
最大連続の負け:
8 (-71.81 GBP)
最大連続損失:
-145.03 GBP (5)
月間成長:
-2.74%
年間予想:
-33.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 GBP
最大の:
292.94 GBP (8.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.26% (292.90 GBP)
エクイティによる:
18.37% (567.87 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1662
|GBPUSD
|292
|GBPCAD
|89
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|541
|GBPUSD
|29
|GBPCAD
|98
|AUDCAD
|42
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|22K
|GBPUSD
|-923
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.30 GBP
最悪のトレード: -48 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +8.81 GBP
最大連続損失: -71.81 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9916
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 327
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
