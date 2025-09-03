СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ICM RFT
Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 088
Прибыльных трейдов:
1 469 (70.35%)
Убыточных трейдов:
619 (29.65%)
Лучший трейд:
33.30 GBP
Худший трейд:
-47.72 GBP
Общая прибыль:
1 749.69 GBP (135 779 pips)
Общий убыток:
-1 338.85 GBP (100 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (8.81 GBP)
Макс. прибыль в серии:
60.34 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
83.57%
Макс. загрузка депозита:
7.76%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
1 407 (67.39%)
Коротких трейдов:
681 (32.61%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.20 GBP
Средняя прибыль:
1.19 GBP
Средний убыток:
-2.16 GBP
Макс. серия проигрышей:
8 (-71.81 GBP)
Макс. убыток в серии:
-145.03 GBP (5)
Прирост в месяц:
-3.72%
Годовой прогноз:
-44.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 GBP
Максимальная:
292.94 GBP (8.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.26% (292.90 GBP)
По эквити:
18.37% (567.87 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1637
GBPUSD 291
GBPCAD 88
AUDCAD 38
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 535
GBPUSD 27
GBPCAD 96
AUDCAD 42
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 21K
GBPUSD -1.1K
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.30 GBP
Худший трейд: -48 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +8.81 GBP
Макс. убыток в серии: -71.81 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9916
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 323
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
еще 84...
Нет отзывов
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICM RFT
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
3.4K
GBP
16
100%
2 088
70%
84%
1.30
0.20
GBP
18%
1:500
Копировать

