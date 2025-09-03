- Прирост
Всего трейдов:
2 088
Прибыльных трейдов:
1 469 (70.35%)
Убыточных трейдов:
619 (29.65%)
Лучший трейд:
33.30 GBP
Худший трейд:
-47.72 GBP
Общая прибыль:
1 749.69 GBP (135 779 pips)
Общий убыток:
-1 338.85 GBP (100 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (8.81 GBP)
Макс. прибыль в серии:
60.34 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
83.57%
Макс. загрузка депозита:
7.76%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
1 407 (67.39%)
Коротких трейдов:
681 (32.61%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.20 GBP
Средняя прибыль:
1.19 GBP
Средний убыток:
-2.16 GBP
Макс. серия проигрышей:
8 (-71.81 GBP)
Макс. убыток в серии:
-145.03 GBP (5)
Прирост в месяц:
-3.72%
Годовой прогноз:
-44.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 GBP
Максимальная:
292.94 GBP (8.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.26% (292.90 GBP)
По эквити:
18.37% (567.87 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1637
|GBPUSD
|291
|GBPCAD
|88
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|535
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|96
|AUDCAD
|42
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.30 GBP
Худший трейд: -48 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +8.81 GBP
Макс. убыток в серии: -71.81 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9916
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 323
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
