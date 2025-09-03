SegnaliSezioni
Savell Martin

ICMarkets RFT

Savell Martin
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
505
Profit Trade:
340 (67.32%)
Loss Trade:
165 (32.67%)
Best Trade:
21.71 GBP
Worst Trade:
-8.05 GBP
Profitto lordo:
368.14 GBP (22 132 pips)
Perdita lorda:
-281.59 GBP (21 191 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.20 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
29.24 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
86.05%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
405 (80.20%)
Short Trade:
100 (19.80%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.17 GBP
Profitto medio:
1.08 GBP
Perdita media:
-1.71 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-29.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-29.00 GBP (7)
Crescita mensile:
2.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 GBP
Massimale:
60.69 GBP (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.92% (60.21 GBP)
Per equità:
18.37% (567.87 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 412
GBPUSD 67
AUDCAD 14
GBPCAD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 87
GBPUSD -4
AUDCAD 13
GBPCAD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.3K
AUDCAD -419
GBPCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.71 GBP
Worst Trade: -8 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.20 GBP
Massima perdita consecutiva: -29.00 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.08 × 13
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 173
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4149
VantageInternational-Live 4
0.90 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
0.98 × 3995
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 146
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
38 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICMarkets RFT
30USD al mese
3%
0
0
USD
3.1K
GBP
4
100%
505
67%
86%
1.30
0.17
GBP
18%
1:500
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

