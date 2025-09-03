- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
505
Profit Trade:
340 (67.32%)
Loss Trade:
165 (32.67%)
Best Trade:
21.71 GBP
Worst Trade:
-8.05 GBP
Profitto lordo:
368.14 GBP (22 132 pips)
Perdita lorda:
-281.59 GBP (21 191 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.20 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
29.24 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
86.05%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
405 (80.20%)
Short Trade:
100 (19.80%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.17 GBP
Profitto medio:
1.08 GBP
Perdita media:
-1.71 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-29.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-29.00 GBP (7)
Crescita mensile:
2.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 GBP
Massimale:
60.69 GBP (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.92% (60.21 GBP)
Per equità:
18.37% (567.87 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|412
|GBPUSD
|67
|AUDCAD
|14
|GBPCAD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|-4
|AUDCAD
|13
|GBPCAD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDCAD
|-419
|GBPCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.71 GBP
Worst Trade: -8 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.20 GBP
Massima perdita consecutiva: -29.00 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.08 × 13
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 173
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4149
|
VantageInternational-Live 4
|0.90 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.98 × 3995
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 146
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Forex.com-Live 536
|1.85 × 159
