- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 097
盈利交易:
1 474 (70.29%)
亏损交易:
623 (29.71%)
最好交易:
33.30 GBP
最差交易:
-47.72 GBP
毛利:
1 752.69 GBP (136 145 pips)
毛利亏损:
-1 340.73 GBP (100 295 pips)
最大连续赢利:
23 (8.81 GBP)
最大连续盈利:
60.34 GBP (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
83.57%
最大入金加载:
7.76%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
83
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.41
长期交易:
1 416 (67.53%)
短期交易:
681 (32.47%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.20 GBP
平均利润:
1.19 GBP
平均损失:
-2.15 GBP
最大连续失误:
8 (-71.81 GBP)
最大连续亏损:
-145.03 GBP (5)
每月增长:
-2.82%
年度预测:
-34.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 GBP
最大值:
292.94 GBP (8.26%)
相对跌幅:
结余:
8.26% (292.90 GBP)
净值:
18.37% (567.87 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1646
|GBPUSD
|291
|GBPCAD
|88
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|536
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|96
|AUDCAD
|42
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|22K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.30 GBP
最差交易: -48 GBP
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +8.81 GBP
最大连续亏损: -71.81 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9916
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 323
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
3.4K
GBP
GBP
17
100%
2 097
70%
84%
1.30
0.20
GBP
GBP
18%
1:500