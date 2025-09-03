信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ICM RFT
Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 097
盈利交易:
1 474 (70.29%)
亏损交易:
623 (29.71%)
最好交易:
33.30 GBP
最差交易:
-47.72 GBP
毛利:
1 752.69 GBP (136 145 pips)
毛利亏损:
-1 340.73 GBP (100 295 pips)
最大连续赢利:
23 (8.81 GBP)
最大连续盈利:
60.34 GBP (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
83.57%
最大入金加载:
7.76%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
83
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.41
长期交易:
1 416 (67.53%)
短期交易:
681 (32.47%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.20 GBP
平均利润:
1.19 GBP
平均损失:
-2.15 GBP
最大连续失误:
8 (-71.81 GBP)
最大连续亏损:
-145.03 GBP (5)
每月增长:
-2.82%
年度预测:
-34.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 GBP
最大值:
292.94 GBP (8.26%)
相对跌幅:
结余:
8.26% (292.90 GBP)
净值:
18.37% (567.87 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1646
GBPUSD 291
GBPCAD 88
AUDCAD 38
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 536
GBPUSD 27
GBPCAD 96
AUDCAD 42
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 22K
GBPUSD -1.1K
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.30 GBP
最差交易: -48 GBP
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +8.81 GBP
最大连续亏损: -71.81 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9916
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 323
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 更多...
没有评论
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
