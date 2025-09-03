- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 115
Negociações com lucro:
1 487 (70.30%)
Negociações com perda:
628 (29.69%)
Melhor negociação:
33.30 GBP
Pior negociação:
-47.72 GBP
Lucro bruto:
1 761.58 GBP (136 988 pips)
Perda bruta:
-1 343.48 GBP (100 564 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (8.81 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
60.34 GBP (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
84.57%
Depósito máximo carregado:
7.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.43
Negociações longas:
1 433 (67.75%)
Negociações curtas:
682 (32.25%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.20 GBP
Lucro médio:
1.18 GBP
Perda média:
-2.14 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-71.81 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-145.03 GBP (5)
Crescimento mensal:
-2.74%
Previsão anual:
-33.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 GBP
Máximo:
292.94 GBP (8.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.26% (292.90 GBP)
Pelo Capital Líquido:
18.37% (567.87 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1662
|GBPUSD
|292
|GBPCAD
|89
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|541
|GBPUSD
|29
|GBPCAD
|98
|AUDCAD
|42
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|22K
|GBPUSD
|-923
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.30 GBP
Pior negociação: -48 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +8.81 GBP
Máxima perda consecutiva: -71.81 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9916
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 327
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
84 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
3.4K
GBP
GBP
17
100%
2 115
70%
85%
1.31
0.20
GBP
GBP
18%
1:500