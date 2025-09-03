SinaisSeções
Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 115
Negociações com lucro:
1 487 (70.30%)
Negociações com perda:
628 (29.69%)
Melhor negociação:
33.30 GBP
Pior negociação:
-47.72 GBP
Lucro bruto:
1 761.58 GBP (136 988 pips)
Perda bruta:
-1 343.48 GBP (100 564 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (8.81 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
60.34 GBP (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
84.57%
Depósito máximo carregado:
7.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.43
Negociações longas:
1 433 (67.75%)
Negociações curtas:
682 (32.25%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.20 GBP
Lucro médio:
1.18 GBP
Perda média:
-2.14 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-71.81 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-145.03 GBP (5)
Crescimento mensal:
-2.74%
Previsão anual:
-33.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 GBP
Máximo:
292.94 GBP (8.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.26% (292.90 GBP)
Pelo Capital Líquido:
18.37% (567.87 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1662
GBPUSD 292
GBPCAD 89
AUDCAD 38
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 541
GBPUSD 29
GBPCAD 98
AUDCAD 42
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 22K
GBPUSD -923
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.30 GBP
Pior negociação: -48 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +8.81 GBP
Máxima perda consecutiva: -71.81 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9916
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 327
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 mais ...
Sem comentários
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
