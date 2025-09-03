- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
75 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.31 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
132.68 USD (16 462 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
75 (132.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.68 USD (75)
Sharpe oranı:
2.39
Alım-satım etkinliği:
16.93%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
39 (52.00%)
Satış işlemleri:
36 (48.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.82%
Yıllık tahmin:
373.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
24.30% (47.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|75
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|133
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|16K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.31 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +132.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
