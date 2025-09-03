- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
122 (98.38%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.61%)
Mejor transacción:
6.37 USD
Peor transacción:
-248.70 USD
Beneficio Bruto:
252.24 USD (27 571 pips)
Pérdidas Brutas:
-248.73 USD (17 767 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
112 (244.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
244.31 USD (112)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
24.24%
Carga máxima del depósito:
20.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
67 (54.03%)
Transacciones Cortas:
57 (45.97%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
2.07 USD
Pérdidas medias:
-124.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-248.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-248.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
-72.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.39 USD
Máxima:
248.70 USD (72.23%)
Reducción relativa:
De balance:
79.06% (248.70 USD)
De fondos:
78.04% (193.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.37 USD
Peor transacción: -249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 112
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +244.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -248.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-2%
0
0
USD
USD
24
USD
USD
30
100%
124
98%
24%
1.01
0.03
USD
USD
79%
1:500