Jian Bing Gong

Only 1 order per day EA stable version 6

Jian Bing Gong
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
122 (98.38%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.61%)
Mejor transacción:
6.37 USD
Peor transacción:
-248.70 USD
Beneficio Bruto:
252.24 USD (27 571 pips)
Pérdidas Brutas:
-248.73 USD (17 767 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
112 (244.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
244.31 USD (112)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
24.24%
Carga máxima del depósito:
20.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
67 (54.03%)
Transacciones Cortas:
57 (45.97%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
2.07 USD
Pérdidas medias:
-124.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-248.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-248.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
-72.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.39 USD
Máxima:
248.70 USD (72.23%)
Reducción relativa:
De balance:
79.06% (248.70 USD)
De fondos:
78.04% (193.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.37 USD
Peor transacción: -249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 112
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +244.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -248.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.


No hay comentarios
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
