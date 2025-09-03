시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Only 1 order per day EA stable version 6
Jian Bing Gong

Only 1 order per day EA stable version 6

Jian Bing Gong
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 39%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
136
이익 거래:
134 (98.52%)
손실 거래:
2 (1.47%)
최고의 거래:
6.37 USD
최악의 거래:
-248.70 USD
총 수익:
261.34 USD (32 612 pips)
총 손실:
-248.73 USD (17 767 pips)
연속 최대 이익:
112 (244.31 USD)
연속 최대 이익:
244.31 USD (112)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
24.24%
최대 입금량:
20.67%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
79 (58.09%)
숏(주식차입매도):
57 (41.91%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
1.95 USD
평균 손실:
-124.37 USD
연속 최대 손실:
1 (-248.70 USD)
연속 최대 손실:
-248.70 USD (1)
월별 성장률:
-61.00%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.39 USD
최대한의:
248.70 USD (72.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.06% (248.70 USD)
자본금별:
78.04% (193.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDm# 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDm# 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDm# 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.37 USD
최악의 거래: -249 USD
연속 최대 이익: 112
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +244.31 USD
연속 최대 손실: -248.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.


2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
