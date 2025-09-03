- 자본
- 축소
트레이드:
136
이익 거래:
134 (98.52%)
손실 거래:
2 (1.47%)
최고의 거래:
6.37 USD
최악의 거래:
-248.70 USD
총 수익:
261.34 USD (32 612 pips)
총 손실:
-248.73 USD (17 767 pips)
연속 최대 이익:
112 (244.31 USD)
연속 최대 이익:
244.31 USD (112)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
24.24%
최대 입금량:
20.67%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
79 (58.09%)
숏(주식차입매도):
57 (41.91%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
1.95 USD
평균 손실:
-124.37 USD
연속 최대 손실:
1 (-248.70 USD)
연속 최대 손실:
-248.70 USD (1)
월별 성장률:
-61.00%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.39 USD
최대한의:
248.70 USD (72.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.06% (248.70 USD)
자본금별:
78.04% (193.34 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
39%
0
0
USD
USD
16
USD
USD
31
100%
136
98%
24%
1.05
0.09
USD
USD
79%
1:500