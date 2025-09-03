SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Only 1 order per day EA stable version 6
Jian Bing Gong

Only 1 order per day EA stable version 6

Jian Bing Gong
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
XMGlobal-Real 6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
122 (98.38%)
Negociações com perda:
2 (1.61%)
Melhor negociação:
6.37 USD
Pior negociação:
-248.70 USD
Lucro bruto:
252.24 USD (27 571 pips)
Perda bruta:
-248.73 USD (17 767 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (244.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
244.31 USD (112)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
24.24%
Depósito máximo carregado:
20.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
67 (54.03%)
Negociações curtas:
57 (45.97%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
2.07 USD
Perda média:
-124.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-248.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.70 USD (1)
Crescimento mensal:
-72.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.39 USD
Máximo:
248.70 USD (72.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.06% (248.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.04% (193.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.37 USD
Pior negociação: -249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 112
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +244.31 USD
Máxima perda consecutiva: -248.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.


Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Only 1 order per day EA stable version 6
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
24
USD
30
100%
124
98%
24%
1.01
0.03
USD
79%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.