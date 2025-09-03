- Crescimento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
122 (98.38%)
Negociações com perda:
2 (1.61%)
Melhor negociação:
6.37 USD
Pior negociação:
-248.70 USD
Lucro bruto:
252.24 USD (27 571 pips)
Perda bruta:
-248.73 USD (17 767 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (244.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
244.31 USD (112)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
24.24%
Depósito máximo carregado:
20.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
67 (54.03%)
Negociações curtas:
57 (45.97%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
2.07 USD
Perda média:
-124.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-248.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.70 USD (1)
Crescimento mensal:
-72.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.39 USD
Máximo:
248.70 USD (72.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.06% (248.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.04% (193.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.37 USD
Pior negociação: -249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 112
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +244.31 USD
Máxima perda consecutiva: -248.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
Sem comentários
