Jian Bing Gong

Only 1 order per day EA stable version 6

Jian Bing Gong
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
122 (98.38%)
損失トレード:
2 (1.61%)
ベストトレード:
6.37 USD
最悪のトレード:
-248.70 USD
総利益:
252.24 USD (27 571 pips)
総損失:
-248.73 USD (17 767 pips)
最大連続の勝ち:
112 (244.31 USD)
最大連続利益:
244.31 USD (112)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
24.24%
最大入金額:
20.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
67 (54.03%)
短いトレード:
57 (45.97%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
2.07 USD
平均損失:
-124.37 USD
最大連続の負け:
1 (-248.70 USD)
最大連続損失:
-248.70 USD (1)
月間成長:
-72.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.39 USD
最大の:
248.70 USD (72.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.06% (248.70 USD)
エクイティによる:
78.04% (193.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.37 USD
最悪のトレード: -249 USD
最大連続の勝ち: 112
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +244.31 USD
最大連続損失: -248.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.


