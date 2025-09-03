- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
122 (98.38%)
損失トレード:
2 (1.61%)
ベストトレード:
6.37 USD
最悪のトレード:
-248.70 USD
総利益:
252.24 USD (27 571 pips)
総損失:
-248.73 USD (17 767 pips)
最大連続の勝ち:
112 (244.31 USD)
最大連続利益:
244.31 USD (112)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
24.24%
最大入金額:
20.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
67 (54.03%)
短いトレード:
57 (45.97%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
2.07 USD
平均損失:
-124.37 USD
最大連続の負け:
1 (-248.70 USD)
最大連続損失:
-248.70 USD (1)
月間成長:
-72.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.39 USD
最大の:
248.70 USD (72.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.06% (248.70 USD)
エクイティによる:
78.04% (193.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.37 USD
最悪のトレード: -249 USD
最大連続の勝ち: 112
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +244.31 USD
最大連続損失: -248.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
レビューなし
