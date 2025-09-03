- Прирост
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
121 (98.37%)
Убыточных трейдов:
2 (1.63%)
Лучший трейд:
6.37 USD
Худший трейд:
-248.70 USD
Общая прибыль:
251.67 USD (27 289 pips)
Общий убыток:
-248.73 USD (17 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (244.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.31 USD (112)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
25.32%
Макс. загрузка депозита:
20.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
66 (53.66%)
Коротких трейдов:
57 (46.34%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
2.08 USD
Средний убыток:
-124.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-248.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.70 USD (1)
Прирост в месяц:
-73.03%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.39 USD
Максимальная:
248.70 USD (72.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.06% (248.70 USD)
По эквити:
78.04% (193.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
