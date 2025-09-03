СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Only 1 order per day EA stable version 6
Jian Bing Gong

Only 1 order per day EA stable version 6

Jian Bing Gong
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
121 (98.37%)
Убыточных трейдов:
2 (1.63%)
Лучший трейд:
6.37 USD
Худший трейд:
-248.70 USD
Общая прибыль:
251.67 USD (27 289 pips)
Общий убыток:
-248.73 USD (17 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (244.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.31 USD (112)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
25.32%
Макс. загрузка депозита:
20.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
66 (53.66%)
Коротких трейдов:
57 (46.34%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
2.08 USD
Средний убыток:
-124.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-248.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.70 USD (1)
Прирост в месяц:
-73.03%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.39 USD
Максимальная:
248.70 USD (72.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.06% (248.70 USD)
По эквити:
78.04% (193.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.37 USD
Худший трейд: -249 USD
Макс. серия выигрышей: 112
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +244.31 USD
Макс. убыток в серии: -248.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
