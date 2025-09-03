- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
123
盈利交易:
121 (98.37%)
亏损交易:
2 (1.63%)
最好交易:
6.37 USD
最差交易:
-248.70 USD
毛利:
251.67 USD (27 289 pips)
毛利亏损:
-248.73 USD (17 767 pips)
最大连续赢利:
112 (244.31 USD)
最大连续盈利:
244.31 USD (112)
夏普比率:
0.07
交易活动:
25.32%
最大入金加载:
20.67%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.01
长期交易:
66 (53.66%)
短期交易:
57 (46.34%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
2.08 USD
平均损失:
-124.37 USD
最大连续失误:
1 (-248.70 USD)
最大连续亏损:
-248.70 USD (1)
每月增长:
-73.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.39 USD
最大值:
248.70 USD (72.23%)
相对跌幅:
结余:
79.06% (248.70 USD)
净值:
78.04% (193.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.37 USD
最差交易: -249 USD
最大连续赢利: 112
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +244.31 USD
最大连续亏损: -248.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
24
USD
USD
29
100%
123
98%
25%
1.01
0.02
USD
USD
79%
1:500