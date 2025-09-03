- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
74 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
5.31 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
129.81 USD (16 258 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
74 (129.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.81 USD (74)
Ratio de Sharpe:
2.37
Activité de trading:
16.93%
Charge de dépôt maximale:
7.16%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
38 (51.35%)
Courts trades:
36 (48.65%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.75 USD
Bénéfice moyen:
1.75 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
30.05%
Prévision annuelle:
364.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
24.30% (47.11 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5.31 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 74
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +129.81 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
"ManChi Morning Light" utilizes the "Only 1 Day 1 Order EA Stable Version 6.1", starting with 0.01 lots per order, one order per day; the daily interest rate is around 1%; currently, the win rate is 100% and the drawdown is 0%. It is recommended for aggressive traders to follow with 200u at 1x, while for conservative traders, it is recommended to follow with 400u at 1x.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
129%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
17
100%
74
100%
17%
n/a
1.75
USD
USD
24%
1:500