Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 inceleme
133 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -9%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 995
Kârla kapanan işlemler:
2 740 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 255 (31.41%)
En iyi işlem:
584.54 USD
En kötü işlem:
-770.05 USD
Brüt kâr:
30 410.24 USD (1 345 654 pips)
Brüt zarar:
-32 071.75 USD (2 069 837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (67.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.16 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
2 027 (50.74%)
Satış işlemleri:
1 968 (49.26%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
11.10 USD
Ortalama zarar:
-25.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
153 (-1 562.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 897.38 USD (24)
Aylık büyüme:
10.40%
Yıllık tahmin:
126.20%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 155.82 USD
Maksimum:
6 666.50 USD (70.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.79% (3 284.61 USD)
Varlığa göre:
26.17% (321.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1761
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 947
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 53K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +584.54 USD
En kötü işlem: -770 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +67.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 562.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
89 daha fazla...
this is a grid system play at your own risk
İnceleme yok
2025.09.03 10:31
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.