Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 reviews
Reliability
147 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 454
Profit Trades:
3 175 (71.28%)
Loss Trades:
1 279 (28.72%)
Best trade:
584.54 USD
Worst trade:
-770.05 USD
Gross Profit:
30 851.37 USD (1 389 827 pips)
Gross Loss:
-32 136.35 USD (2 077 013 pips)
Maximum consecutive wins:
88 (89.81 USD)
Maximal consecutive profit:
604.16 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
47.39%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.19
Long Trades:
2 030 (45.58%)
Short Trades:
2 424 (54.42%)
Profit Factor:
0.96
Expected Payoff:
-0.29 USD
Average Profit:
9.72 USD
Average Loss:
-25.13 USD
Maximum consecutive losses:
153 (-1 562.61 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 897.38 USD (24)
Monthly growth:
10.80%
Annual Forecast:
131.09%
Algo trading:
76%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 155.82 USD
Maximal:
6 666.50 USD (70.09%)
Relative drawdown:
By Balance:
70.79% (3 284.61 USD)
By Equity:
43.26% (511.10 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 2217
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDHKD 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDHKD -8
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 91K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDHKD -194
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +584.54 USD
Worst trade: -770 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 24
Maximal consecutive profit: +89.81 USD
Maximal consecutive loss: -1 562.61 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live04" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Only You
30 USD per month
27%
0
0
USD
1.2K
USD
147
76%
4 454
71%
100%
0.96
-0.29
USD
71%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.