Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0条评论
可靠性
147
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 456
盈利交易:
3 176 (71.27%)
亏损交易:
1 280 (28.73%)
最好交易:
584.54 USD
最差交易:
-770.05 USD
毛利:
30 852.77 USD (1 389 930 pips)
毛利亏损:
-32 138.61 USD (2 077 315 pips)
最大连续赢利:
88 (89.81 USD)
最大连续盈利:
604.16 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
47.39%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.19
长期交易:
2 030 (45.56%)
短期交易:
2 426 (54.44%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
9.71 USD
平均损失:
-25.11 USD
最大连续失误:
153 (-1 562.61 USD)
最大连续亏损:
-2 897.38 USD (24)
每月增长:
10.54%
年度预测:
127.86%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
2 155.82 USD
最大值:
6 666.50 USD (70.09%)
相对跌幅:
结余:
70.79% (3 284.61 USD)
净值:
43.26% (511.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2219
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDHKD 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.3K
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDHKD -8
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 90K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDHKD -194
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +584.54 USD
最差交易: -770 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +89.81 USD
最大连续亏损: -1 562.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 更多...
this is a grid system play at your own risk
没有评论
2025.12.30 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 17:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Only You
每月30 USD
27%
0
0
USD
1.2K
USD
147
76%
4 456
71%
100%
0.95
-0.29
USD
71%
1:500
复制

