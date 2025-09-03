- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 456
盈利交易:
3 176 (71.27%)
亏损交易:
1 280 (28.73%)
最好交易:
584.54 USD
最差交易:
-770.05 USD
毛利:
30 852.77 USD (1 389 930 pips)
毛利亏损:
-32 138.61 USD (2 077 315 pips)
最大连续赢利:
88 (89.81 USD)
最大连续盈利:
604.16 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
47.39%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.19
长期交易:
2 030 (45.56%)
短期交易:
2 426 (54.44%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
9.71 USD
平均损失:
-25.11 USD
最大连续失误:
153 (-1 562.61 USD)
最大连续亏损:
-2 897.38 USD (24)
每月增长:
10.54%
年度预测:
127.86%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
2 155.82 USD
最大值:
6 666.50 USD (70.09%)
相对跌幅:
结余:
70.79% (3 284.61 USD)
净值:
43.26% (511.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2219
|NZDCHF
|644
|XAUUSD
|460
|GBPUSD
|411
|AUDUSD
|217
|USTEC
|88
|HK50
|59
|NZDUSD
|57
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|36
|EURJPY
|30
|AUDNZD
|27
|EURNZD
|24
|USDCAD
|22
|CHFJPY
|14
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|10
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|8
|EURCAD
|8
|US30
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDJPY
|3
|USDHKD
|3
|USDCNH
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.3K
|NZDCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|464
|USTEC
|-498
|HK50
|311
|NZDUSD
|418
|NZDJPY
|514
|USDJPY
|-80
|EURJPY
|248
|AUDNZD
|257
|EURNZD
|-5
|USDCAD
|58
|CHFJPY
|85
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|-325
|EURCHF
|-47
|GBPCAD
|-13
|EURGBP
|18
|EURCAD
|-31
|US30
|-173
|GBPNZD
|149
|GBPCHF
|-32
|AUDJPY
|-2
|USDHKD
|-8
|USDCNH
|1
|EURAUD
|10
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|-1
|GBPAUD
|7
|USDCHF
|6
|CADCHF
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|90K
|NZDCHF
|-10K
|XAUUSD
|-91K
|GBPUSD
|-17K
|AUDUSD
|4.2K
|USTEC
|-558K
|HK50
|368K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDJPY
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDNZD
|2.1K
|EURNZD
|588
|USDCAD
|1.8K
|CHFJPY
|2K
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|-194
|AUDCHF
|-2.6K
|EURCHF
|-440
|GBPCAD
|-2.3K
|EURGBP
|98
|EURCAD
|118
|US30
|-482K
|GBPNZD
|4.3K
|GBPCHF
|-988
|AUDJPY
|-16
|USDHKD
|-194
|USDCNH
|372
|EURAUD
|19
|CADJPY
|113
|GBPJPY
|-22
|GBPAUD
|548
|USDCHF
|248
|CADCHF
|95
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +584.54 USD
最差交易: -770 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +89.81 USD
最大连续亏损: -1 562.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1157
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3519
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.66 × 249
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 8215
|
Tickmill-Live
|0.69 × 5244
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
147
76%
4 456
71%
100%
0.95
-0.29
USD
USD
71%
1:500