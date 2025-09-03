- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 456
利益トレード:
3 176 (71.27%)
損失トレード:
1 280 (28.73%)
ベストトレード:
584.54 USD
最悪のトレード:
-770.05 USD
総利益:
30 852.77 USD (1 389 930 pips)
総損失:
-32 138.61 USD (2 077 315 pips)
最大連続の勝ち:
88 (89.81 USD)
最大連続利益:
604.16 USD (4)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
47.39%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
2 030 (45.56%)
短いトレード:
2 426 (54.44%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.29 USD
平均利益:
9.71 USD
平均損失:
-25.11 USD
最大連続の負け:
153 (-1 562.61 USD)
最大連続損失:
-2 897.38 USD (24)
月間成長:
10.54%
年間予想:
127.86%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 155.82 USD
最大の:
6 666.50 USD (70.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.79% (3 284.61 USD)
エクイティによる:
43.26% (511.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2219
|NZDCHF
|644
|XAUUSD
|460
|GBPUSD
|411
|AUDUSD
|217
|USTEC
|88
|HK50
|59
|NZDUSD
|57
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|36
|EURJPY
|30
|AUDNZD
|27
|EURNZD
|24
|USDCAD
|22
|CHFJPY
|14
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|10
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|8
|EURCAD
|8
|US30
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDJPY
|3
|USDHKD
|3
|USDCNH
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.3K
|NZDCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|464
|USTEC
|-498
|HK50
|311
|NZDUSD
|418
|NZDJPY
|514
|USDJPY
|-80
|EURJPY
|248
|AUDNZD
|257
|EURNZD
|-5
|USDCAD
|58
|CHFJPY
|85
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|-325
|EURCHF
|-47
|GBPCAD
|-13
|EURGBP
|18
|EURCAD
|-31
|US30
|-173
|GBPNZD
|149
|GBPCHF
|-32
|AUDJPY
|-2
|USDHKD
|-8
|USDCNH
|1
|EURAUD
|10
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|-1
|GBPAUD
|7
|USDCHF
|6
|CADCHF
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|90K
|NZDCHF
|-10K
|XAUUSD
|-91K
|GBPUSD
|-17K
|AUDUSD
|4.2K
|USTEC
|-558K
|HK50
|368K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDJPY
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDNZD
|2.1K
|EURNZD
|588
|USDCAD
|1.8K
|CHFJPY
|2K
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|-194
|AUDCHF
|-2.6K
|EURCHF
|-440
|GBPCAD
|-2.3K
|EURGBP
|98
|EURCAD
|118
|US30
|-482K
|GBPNZD
|4.3K
|GBPCHF
|-988
|AUDJPY
|-16
|USDHKD
|-194
|USDCNH
|372
|EURAUD
|19
|CADJPY
|113
|GBPJPY
|-22
|GBPAUD
|548
|USDCHF
|248
|CADCHF
|95
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +584.54 USD
最悪のトレード: -770 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +89.81 USD
最大連続損失: -1 562.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1157
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3519
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.66 × 249
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 8215
|
Tickmill-Live
|0.69 × 5244
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
