Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 6 Pepperstone-Edge02 0.00 × 8 Tradeview-Live 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 AlphaTradex2-Live 0.00 × 4 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.28 × 1157 ICMarkets-Live03 0.42 × 116 ICMarketsSC-Live33 0.50 × 103 ICMarkets-Live07 0.57 × 3519 VantageFXInternational-Live 2 0.60 × 5 ICMarkets-Live14 0.66 × 249 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 Tickmill-Live02 0.67 × 8215 Tickmill-Live 0.69 × 5244 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarkets-Live04 0.71 × 95 ICMarkets-Live18 0.77 × 333 Pepperstone-Demo01 0.78 × 9 ICMarketsSC-Live23 0.95 × 78 ICMarketsSC-Live04 0.99 × 381 ICMarketsSC-Live05 1.00 × 1 ICMarkets-Live22 1.01 × 237 noch 93 ...