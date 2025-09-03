SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Only You
Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
147 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 456
Gewinntrades:
3 176 (71.27%)
Verlusttrades:
1 280 (28.73%)
Bester Trade:
584.54 USD
Schlechtester Trade:
-770.05 USD
Bruttoprofit:
30 852.77 USD (1 389 930 pips)
Bruttoverlust:
-32 138.61 USD (2 077 315 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
88 (89.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604.16 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
47.39%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.19
Long-Positionen:
2 030 (45.56%)
Short-Positionen:
2 426 (54.44%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
153 (-1 562.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 897.38 USD (24)
Wachstum pro Monat :
10.54%
Jahresprognose:
127.86%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 155.82 USD
Maximaler:
6 666.50 USD (70.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.79% (3 284.61 USD)
Kapital:
43.26% (511.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 2219
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDHKD 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDHKD -8
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 90K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDHKD -194
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +584.54 USD
Schlechtester Trade: -770 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +89.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 562.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
noch 93 ...
this is a grid system play at your own risk
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Only You
30 USD pro Monat
27%
0
0
USD
1.2K
USD
147
76%
4 456
71%
100%
0.95
-0.29
USD
71%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.