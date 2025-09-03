- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 995
Profit Trade:
2 740 (68.58%)
Loss Trade:
1 255 (31.41%)
Best Trade:
584.54 USD
Worst Trade:
-770.05 USD
Profitto lordo:
30 410.24 USD (1 345 654 pips)
Perdita lorda:
-32 071.75 USD (2 069 837 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (67.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.29%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
2 027 (50.74%)
Short Trade:
1 968 (49.26%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
11.10 USD
Perdita media:
-25.56 USD
Massime perdite consecutive:
153 (-1 562.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 897.38 USD (24)
Crescita mensile:
10.40%
Previsione annuale:
126.20%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 155.82 USD
Massimale:
6 666.50 USD (70.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.79% (3 284.61 USD)
Per equità:
26.17% (321.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1761
|NZDCHF
|644
|XAUUSD
|460
|GBPUSD
|411
|AUDUSD
|217
|USTEC
|88
|HK50
|59
|NZDUSD
|57
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|36
|EURJPY
|30
|AUDNZD
|27
|EURNZD
|24
|USDCAD
|22
|CHFJPY
|14
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|10
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|8
|EURCAD
|8
|US30
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDJPY
|3
|USDCNH
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|947
|NZDCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|464
|USTEC
|-498
|HK50
|311
|NZDUSD
|418
|NZDJPY
|514
|USDJPY
|-80
|EURJPY
|248
|AUDNZD
|257
|EURNZD
|-5
|USDCAD
|58
|CHFJPY
|85
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|-325
|EURCHF
|-47
|GBPCAD
|-13
|EURGBP
|18
|EURCAD
|-31
|US30
|-173
|GBPNZD
|149
|GBPCHF
|-32
|AUDJPY
|-2
|USDCNH
|1
|EURAUD
|10
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|-1
|GBPAUD
|7
|USDCHF
|6
|CADCHF
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|53K
|NZDCHF
|-10K
|XAUUSD
|-91K
|GBPUSD
|-17K
|AUDUSD
|4.2K
|USTEC
|-558K
|HK50
|368K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDJPY
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDNZD
|2.1K
|EURNZD
|588
|USDCAD
|1.8K
|CHFJPY
|2K
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|-194
|AUDCHF
|-2.6K
|EURCHF
|-440
|GBPCAD
|-2.3K
|EURGBP
|98
|EURCAD
|118
|US30
|-482K
|GBPNZD
|4.3K
|GBPCHF
|-988
|AUDJPY
|-16
|USDCNH
|372
|EURAUD
|19
|CADJPY
|113
|GBPJPY
|-22
|GBPAUD
|548
|USDCHF
|248
|CADCHF
|95
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +584.54 USD
Worst Trade: -770 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +67.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 562.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1157
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3519
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.66 × 249
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 8215
|
Tickmill-Live
|0.69 × 5244
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
