Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 recensioni
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -9%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 995
Profit Trade:
2 740 (68.58%)
Loss Trade:
1 255 (31.41%)
Best Trade:
584.54 USD
Worst Trade:
-770.05 USD
Profitto lordo:
30 410.24 USD (1 345 654 pips)
Perdita lorda:
-32 071.75 USD (2 069 837 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (67.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.29%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
2 027 (50.74%)
Short Trade:
1 968 (49.26%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
11.10 USD
Perdita media:
-25.56 USD
Massime perdite consecutive:
153 (-1 562.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 897.38 USD (24)
Crescita mensile:
10.40%
Previsione annuale:
126.20%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 155.82 USD
Massimale:
6 666.50 USD (70.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.79% (3 284.61 USD)
Per equità:
26.17% (321.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1761
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 947
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 53K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +584.54 USD
Worst Trade: -770 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +67.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 562.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
89 più
this is a grid system play at your own risk
Non ci sono recensioni
2025.09.03 10:31
A large drawdown may occur on the account again
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.