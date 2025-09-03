- Прирост
Всего трейдов:
4 454
Прибыльных трейдов:
3 175 (71.28%)
Убыточных трейдов:
1 279 (28.72%)
Лучший трейд:
584.54 USD
Худший трейд:
-770.05 USD
Общая прибыль:
30 851.37 USD (1 389 827 pips)
Общий убыток:
-32 136.35 USD (2 077 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
88 (89.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
47.39%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
2 030 (45.58%)
Коротких трейдов:
2 424 (54.42%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
9.72 USD
Средний убыток:
-25.13 USD
Макс. серия проигрышей:
153 (-1 562.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 897.38 USD (24)
Прирост в месяц:
10.80%
Годовой прогноз:
131.09%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 155.82 USD
Максимальная:
6 666.50 USD (70.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.79% (3 284.61 USD)
По эквити:
43.26% (511.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2217
|NZDCHF
|644
|XAUUSD
|460
|GBPUSD
|411
|AUDUSD
|217
|USTEC
|88
|HK50
|59
|NZDUSD
|57
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|36
|EURJPY
|30
|AUDNZD
|27
|EURNZD
|24
|USDCAD
|22
|CHFJPY
|14
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|10
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|8
|EURCAD
|8
|US30
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDJPY
|3
|USDHKD
|3
|USDCNH
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.3K
|NZDCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|464
|USTEC
|-498
|HK50
|311
|NZDUSD
|418
|NZDJPY
|514
|USDJPY
|-80
|EURJPY
|248
|AUDNZD
|257
|EURNZD
|-5
|USDCAD
|58
|CHFJPY
|85
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|-325
|EURCHF
|-47
|GBPCAD
|-13
|EURGBP
|18
|EURCAD
|-31
|US30
|-173
|GBPNZD
|149
|GBPCHF
|-32
|AUDJPY
|-2
|USDHKD
|-8
|USDCNH
|1
|EURAUD
|10
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|-1
|GBPAUD
|7
|USDCHF
|6
|CADCHF
|16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|91K
|NZDCHF
|-10K
|XAUUSD
|-91K
|GBPUSD
|-17K
|AUDUSD
|4.2K
|USTEC
|-558K
|HK50
|368K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDJPY
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDNZD
|2.1K
|EURNZD
|588
|USDCAD
|1.8K
|CHFJPY
|2K
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|-194
|AUDCHF
|-2.6K
|EURCHF
|-440
|GBPCAD
|-2.3K
|EURGBP
|98
|EURCAD
|118
|US30
|-482K
|GBPNZD
|4.3K
|GBPCHF
|-988
|AUDJPY
|-16
|USDHKD
|-194
|USDCNH
|372
|EURAUD
|19
|CADJPY
|113
|GBPJPY
|-22
|GBPAUD
|548
|USDCHF
|248
|CADCHF
|95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +584.54 USD
Худший трейд: -770 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +89.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 562.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1157
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3519
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.66 × 249
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 8215
|
Tickmill-Live
|0.69 × 5244
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
Нет отзывов
