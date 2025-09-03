SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Only You
Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 avis
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -10%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 992
Bénéfice trades:
2 737 (68.56%)
Perte trades:
1 255 (31.44%)
Meilleure transaction:
584.54 USD
Pire transaction:
-770.05 USD
Bénéfice brut:
30 407.34 USD (1 345 353 pips)
Perte brute:
-32 071.75 USD (2 069 837 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (67.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
604.16 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.86%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
2 027 (50.78%)
Courts trades:
1 965 (49.22%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.42 USD
Bénéfice moyen:
11.11 USD
Perte moyenne:
-25.56 USD
Pertes consécutives maximales:
153 (-1 562.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 897.38 USD (24)
Croissance mensuelle:
10.51%
Prévision annuelle:
129.00%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 155.82 USD
Maximal:
6 666.50 USD (70.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.79% (3 284.61 USD)
Par fonds propres:
26.17% (321.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1758
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 944
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 52K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +584.54 USD
Pire transaction: -770 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +67.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 562.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
89 plus...
this is a grid system play at your own risk
Aucun avis
2025.09.03 10:31
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.