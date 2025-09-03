- 자본
- 축소
트레이드:
4 511
이익 거래:
3 206 (71.07%)
손실 거래:
1 305 (28.93%)
최고의 거래:
584.54 USD
최악의 거래:
-770.05 USD
총 수익:
30 884.82 USD (1 393 002 pips)
총 손실:
-32 329.08 USD (2 099 536 pips)
연속 최대 이익:
88 (89.81 USD)
연속 최대 이익:
604.16 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
47.39%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
60
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
2 034 (45.09%)
숏(주식차입매도):
2 477 (54.91%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.32 USD
평균 이익:
9.63 USD
평균 손실:
-24.77 USD
연속 최대 손실:
153 (-1 562.61 USD)
연속 최대 손실:
-2 897.38 USD (24)
월별 성장률:
-5.92%
연간 예측:
-71.80%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 155.82 USD
최대한의:
6 666.50 USD (70.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.79% (3 284.61 USD)
자본금별:
43.26% (511.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2274
|NZDCHF
|644
|XAUUSD
|460
|GBPUSD
|411
|AUDUSD
|217
|USTEC
|88
|HK50
|59
|NZDUSD
|57
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|36
|EURJPY
|30
|AUDNZD
|27
|EURNZD
|24
|USDCAD
|22
|CHFJPY
|14
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|10
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|8
|EURCAD
|8
|US30
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDJPY
|3
|USDHKD
|3
|USDCNH
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.2K
|NZDCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|464
|USTEC
|-498
|HK50
|311
|NZDUSD
|418
|NZDJPY
|514
|USDJPY
|-80
|EURJPY
|248
|AUDNZD
|257
|EURNZD
|-5
|USDCAD
|58
|CHFJPY
|85
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|-325
|EURCHF
|-47
|GBPCAD
|-13
|EURGBP
|18
|EURCAD
|-31
|US30
|-173
|GBPNZD
|149
|GBPCHF
|-32
|AUDJPY
|-2
|USDHKD
|-8
|USDCNH
|1
|EURAUD
|10
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|-1
|GBPAUD
|7
|USDCHF
|6
|CADCHF
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|71K
|NZDCHF
|-10K
|XAUUSD
|-91K
|GBPUSD
|-17K
|AUDUSD
|4.2K
|USTEC
|-558K
|HK50
|368K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDJPY
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDNZD
|2.1K
|EURNZD
|588
|USDCAD
|1.8K
|CHFJPY
|2K
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|-194
|AUDCHF
|-2.6K
|EURCHF
|-440
|GBPCAD
|-2.3K
|EURGBP
|98
|EURCAD
|118
|US30
|-482K
|GBPNZD
|4.3K
|GBPCHF
|-988
|AUDJPY
|-16
|USDHKD
|-194
|USDCNH
|372
|EURAUD
|19
|CADJPY
|113
|GBPJPY
|-22
|GBPAUD
|548
|USDCHF
|248
|CADCHF
|95
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +584.54 USD
최악의 거래: -770 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +89.81 USD
연속 최대 손실: -1 562.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1157
|
ICMarkets-Live03
|0.42 × 116
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3519
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.66 × 249
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 8215
|
Tickmill-Live
|0.69 × 5244
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 78
|
ICMarketsSC-Live04
|0.99 × 381
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
148
76%
4 511
71%
100%
0.95
-0.32
USD
USD
71%
1:500