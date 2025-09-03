시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Only You
Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 리뷰
안정성
148
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 10%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 511
이익 거래:
3 206 (71.07%)
손실 거래:
1 305 (28.93%)
최고의 거래:
584.54 USD
최악의 거래:
-770.05 USD
총 수익:
30 884.82 USD (1 393 002 pips)
총 손실:
-32 329.08 USD (2 099 536 pips)
연속 최대 이익:
88 (89.81 USD)
연속 최대 이익:
604.16 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
47.39%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
60
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
2 034 (45.09%)
숏(주식차입매도):
2 477 (54.91%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.32 USD
평균 이익:
9.63 USD
평균 손실:
-24.77 USD
연속 최대 손실:
153 (-1 562.61 USD)
연속 최대 손실:
-2 897.38 USD (24)
월별 성장률:
-5.92%
연간 예측:
-71.80%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 155.82 USD
최대한의:
6 666.50 USD (70.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.79% (3 284.61 USD)
자본금별:
43.26% (511.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 2274
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDHKD 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.2K
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDHKD -8
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 71K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDHKD -194
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +584.54 USD
최악의 거래: -770 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +89.81 USD
연속 최대 손실: -1 562.61 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 더...
this is a grid system play at your own risk
리뷰 없음
2025.12.30 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 17:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
