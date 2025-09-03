SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Only You
Ping Kit Wai

Only You

Ping Kit Wai
0 comentários
Confiabilidade
147 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 27%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 456
Negociações com lucro:
3 176 (71.27%)
Negociações com perda:
1 280 (28.73%)
Melhor negociação:
584.54 USD
Pior negociação:
-770.05 USD
Lucro bruto:
30 852.77 USD (1 389 930 pips)
Perda bruta:
-32 138.61 USD (2 077 315 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
88 (89.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
604.16 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
47.39%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
2 030 (45.56%)
Negociações curtas:
2 426 (54.44%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
9.71 USD
Perda média:
-25.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
153 (-1 562.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 897.38 USD (24)
Crescimento mensal:
10.54%
Previsão anual:
127.86%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 155.82 USD
Máximo:
6 666.50 USD (70.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.79% (3 284.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.26% (511.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 2219
NZDCHF 644
XAUUSD 460
GBPUSD 411
AUDUSD 217
USTEC 88
HK50 59
NZDUSD 57
NZDJPY 40
USDJPY 36
EURJPY 30
AUDNZD 27
EURNZD 24
USDCAD 22
CHFJPY 14
NZDCAD 12
AUDCAD 11
AUDCHF 11
EURCHF 10
GBPCAD 9
EURGBP 8
EURCAD 8
US30 8
GBPNZD 8
GBPCHF 7
AUDJPY 3
USDHKD 3
USDCNH 2
EURAUD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.3K
NZDCHF -1.1K
XAUUSD -4K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 464
USTEC -498
HK50 311
NZDUSD 418
NZDJPY 514
USDJPY -80
EURJPY 248
AUDNZD 257
EURNZD -5
USDCAD 58
CHFJPY 85
NZDCAD 1
AUDCAD 32
AUDCHF -325
EURCHF -47
GBPCAD -13
EURGBP 18
EURCAD -31
US30 -173
GBPNZD 149
GBPCHF -32
AUDJPY -2
USDHKD -8
USDCNH 1
EURAUD 10
CADJPY 10
GBPJPY -1
GBPAUD 7
USDCHF 6
CADCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 90K
NZDCHF -10K
XAUUSD -91K
GBPUSD -17K
AUDUSD 4.2K
USTEC -558K
HK50 368K
NZDUSD 3.6K
NZDJPY 1.8K
USDJPY 2.2K
EURJPY 2.8K
AUDNZD 2.1K
EURNZD 588
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2K
NZDCAD -1.2K
AUDCAD -194
AUDCHF -2.6K
EURCHF -440
GBPCAD -2.3K
EURGBP 98
EURCAD 118
US30 -482K
GBPNZD 4.3K
GBPCHF -988
AUDJPY -16
USDHKD -194
USDCNH 372
EURAUD 19
CADJPY 113
GBPJPY -22
GBPAUD 548
USDCHF 248
CADCHF 95
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +584.54 USD
Pior negociação: -770 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +89.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 562.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1157
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3519
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.66 × 249
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 8215
Tickmill-Live
0.69 × 5244
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
this is a grid system play at your own risk
Sem comentários
