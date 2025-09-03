SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / OUTOFLEAGUE
Garry Yusak Sagala

OUTOFLEAGUE

Garry Yusak Sagala
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
39 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (38.10%)
En iyi işlem:
5 473.50 USD
En kötü işlem:
-2 056.00 USD
Brüt kâr:
39 142.50 USD (146 457 pips)
Brüt zarar:
-17 491.50 USD (166 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (13 219.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 219.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
31.37%
Maks. mevduat yükü:
29.71%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
52 (82.54%)
Satış işlemleri:
11 (17.46%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
343.67 USD
Ortalama kâr:
1 003.65 USD
Ortalama zarar:
-728.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 538.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 076.00 USD (3)
Aylık büyüme:
40.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 038.00 USD
Maksimum:
4 316.00 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.66% (3 547.00 USD)
Varlığa göre:
37.49% (933.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
NQ100.R 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 23K
NQ100.R -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
NQ100.R -69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 473.50 USD
En kötü işlem: -2 056 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13 219.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 538.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
195 daha fazla...
happy happy happy
İnceleme yok
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 02:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 20:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 20:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 19:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OUTOFLEAGUE
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
16K
USD
12
0%
63
61%
31%
2.23
343.67
USD
67%
1:200
