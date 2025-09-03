- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
39 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (38.10%)
En iyi işlem:
5 473.50 USD
En kötü işlem:
-2 056.00 USD
Brüt kâr:
39 142.50 USD (146 457 pips)
Brüt zarar:
-17 491.50 USD (166 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (13 219.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 219.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
31.37%
Maks. mevduat yükü:
29.71%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
52 (82.54%)
Satış işlemleri:
11 (17.46%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
343.67 USD
Ortalama kâr:
1 003.65 USD
Ortalama zarar:
-728.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 538.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 076.00 USD (3)
Aylık büyüme:
40.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 038.00 USD
Maksimum:
4 316.00 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.66% (3 547.00 USD)
Varlığa göre:
37.49% (933.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|NQ100.R
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|49K
|NQ100.R
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 473.50 USD
En kötü işlem: -2 056 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13 219.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 538.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
happy happy happy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
12
0%
63
61%
31%
2.23
343.67
USD
USD
67%
1:200