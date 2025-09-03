- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
48 (59.25%)
Убыточных трейдов:
33 (40.74%)
Лучший трейд:
5 473.50 USD
Худший трейд:
-2 056.00 USD
Общая прибыль:
48 264.00 USD (164 880 pips)
Общий убыток:
-26 649.25 USD (202 850 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13 219.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 219.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
29.01%
Макс. загрузка депозита:
29.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
68 (83.95%)
Коротких трейдов:
13 (16.05%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
266.85 USD
Средняя прибыль:
1 005.50 USD
Средний убыток:
-807.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-5 083.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 083.75 USD (5)
Прирост в месяц:
-6.38%
Годовой прогноз:
-77.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 038.00 USD
Максимальная:
10 502.25 USD (33.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.66% (3 547.00 USD)
По эквити:
37.49% (933.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|NQ100.R
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24K
|NQ100.R
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 473.50 USD
Худший трейд: -2 056 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +13 219.00 USD
Макс. убыток в серии: -5 083.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
