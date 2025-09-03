- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
82
利益トレード:
49 (59.75%)
損失トレード:
33 (40.24%)
ベストトレード:
5 473.50 USD
最悪のトレード:
-2 056.00 USD
総利益:
48 544.00 USD (165 180 pips)
総損失:
-26 649.25 USD (202 850 pips)
最大連続の勝ち:
14 (13 219.00 USD)
最大連続利益:
13 219.00 USD (14)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
29.01%
最大入金額:
29.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
69 (84.15%)
短いトレード:
13 (15.85%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
267.01 USD
平均利益:
990.69 USD
平均損失:
-807.55 USD
最大連続の負け:
5 (-5 083.75 USD)
最大連続損失:
-5 083.75 USD (5)
月間成長:
-1.48%
年間予想:
-17.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 038.00 USD
最大の:
10 502.25 USD (33.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.66% (3 547.00 USD)
エクイティによる:
37.49% (933.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|NQ100.R
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|25K
|NQ100.R
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 473.50 USD
最悪のトレード: -2 056 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +13 219.00 USD
最大連続損失: -5 083.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
happy happy happy
レビューなし
