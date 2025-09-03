SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OUTOFLEAGUE
Garry Yusak Sagala

OUTOFLEAGUE

Garry Yusak Sagala
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
39 (61.90%)
Perte trades:
24 (38.10%)
Meilleure transaction:
5 473.50 USD
Pire transaction:
-2 056.00 USD
Bénéfice brut:
39 142.50 USD (146 457 pips)
Perte brute:
-17 491.50 USD (166 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (13 219.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 219.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
31.37%
Charge de dépôt maximale:
29.71%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
5.02
Longs trades:
52 (82.54%)
Courts trades:
11 (17.46%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
343.67 USD
Bénéfice moyen:
1 003.65 USD
Perte moyenne:
-728.81 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 538.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 076.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
40.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 038.00 USD
Maximal:
4 316.00 USD (13.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.66% (3 547.00 USD)
Par fonds propres:
37.49% (933.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
NQ100.R 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 23K
NQ100.R -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
NQ100.R -69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 473.50 USD
Pire transaction: -2 056 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13 219.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 538.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
195 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
happy happy happy
Aucun avis
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 02:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 20:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 20:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 19:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
OUTOFLEAGUE
30 USD par mois
11%
0
0
USD
16K
USD
12
0%
63
61%
31%
2.23
343.67
USD
67%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.