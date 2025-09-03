- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
49 (59.75%)
Negociações com perda:
33 (40.24%)
Melhor negociação:
5 473.50 USD
Pior negociação:
-2 056.00 USD
Lucro bruto:
48 544.00 USD (165 180 pips)
Perda bruta:
-26 649.25 USD (202 850 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (13 219.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 219.00 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
29.01%
Depósito máximo carregado:
29.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
69 (84.15%)
Negociações curtas:
13 (15.85%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
267.01 USD
Lucro médio:
990.69 USD
Perda média:
-807.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-5 083.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 083.75 USD (5)
Crescimento mensal:
-1.48%
Previsão anual:
-17.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 038.00 USD
Máximo:
10 502.25 USD (33.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.66% (3 547.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.49% (933.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|NQ100.R
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|25K
|NQ100.R
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 473.50 USD
Pior negociação: -2 056 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +13 219.00 USD
Máxima perda consecutiva: -5 083.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
