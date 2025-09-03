SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / OUTOFLEAGUE
Garry Yusak Sagala

OUTOFLEAGUE

Garry Yusak Sagala
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
49 (59.75%)
Verlusttrades:
33 (40.24%)
Bester Trade:
5 473.50 USD
Schlechtester Trade:
-2 056.00 USD
Bruttoprofit:
48 544.00 USD (165 180 pips)
Bruttoverlust:
-26 649.25 USD (202 850 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (13 219.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 219.00 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
29.01%
Max deposit load:
29.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.08
Long-Positionen:
69 (84.15%)
Short-Positionen:
13 (15.85%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
267.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
990.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-807.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-5 083.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 083.75 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-1.48%
Jahresprognose:
-17.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 038.00 USD
Maximaler:
10 502.25 USD (33.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.66% (3 547.00 USD)
Kapital:
37.49% (933.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 68
NQ100.R 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 25K
NQ100.R -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 473.50 USD
Schlechtester Trade: -2 056 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 219.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 083.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
happy happy happy
Keine Bewertungen
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.7% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 02:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 20:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
