Garry Yusak Sagala

OUTOFLEAGUE

Garry Yusak Sagala
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
39 (61.90%)
Loss Trade:
24 (38.10%)
Best Trade:
5 473.50 USD
Worst Trade:
-2 056.00 USD
Profitto lordo:
39 142.50 USD (146 457 pips)
Perdita lorda:
-17 491.50 USD (166 596 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (13 219.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 219.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
29.71%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
52 (82.54%)
Short Trade:
11 (17.46%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
343.67 USD
Profitto medio:
1 003.65 USD
Perdita media:
-728.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 538.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 076.00 USD (3)
Crescita mensile:
40.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 038.00 USD
Massimale:
4 316.00 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.66% (3 547.00 USD)
Per equità:
37.49% (933.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
NQ100.R 13
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 23K
NQ100.R -1.8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
NQ100.R -69K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 473.50 USD
Worst Trade: -2 056 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13 219.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 538.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
195 più
happy happy happy
Non ci sono recensioni
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 02:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 20:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 20:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 19:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.