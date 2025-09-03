- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
39 (61.90%)
Loss Trade:
24 (38.10%)
Best Trade:
5 473.50 USD
Worst Trade:
-2 056.00 USD
Profitto lordo:
39 142.50 USD (146 457 pips)
Perdita lorda:
-17 491.50 USD (166 596 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (13 219.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 219.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
29.71%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
52 (82.54%)
Short Trade:
11 (17.46%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
343.67 USD
Profitto medio:
1 003.65 USD
Perdita media:
-728.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 538.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 076.00 USD (3)
Crescita mensile:
40.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 038.00 USD
Massimale:
4 316.00 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.66% (3 547.00 USD)
Per equità:
37.49% (933.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|NQ100.R
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|NQ100.R
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 473.50 USD
Worst Trade: -2 056 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13 219.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 538.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
