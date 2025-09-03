- 성장
트레이드:
90
이익 거래:
53 (58.88%)
손실 거래:
37 (41.11%)
최고의 거래:
5 473.50 USD
최악의 거래:
-2 056.00 USD
총 수익:
54 554.00 USD (177 280 pips)
총 손실:
-30 694.75 USD (210 860 pips)
연속 최대 이익:
14 (13 219.00 USD)
연속 최대 이익:
13 219.00 USD (14)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
29.28%
최대 입금량:
29.71%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.27
롱(주식매수):
74 (82.22%)
숏(주식차입매도):
16 (17.78%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
265.10 USD
평균 이익:
1 029.32 USD
평균 손실:
-829.59 USD
연속 최대 손실:
5 (-5 083.75 USD)
연속 최대 손실:
-5 083.75 USD (5)
월별 성장률:
49.23%
연간 예측:
597.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 038.00 USD
최대한의:
10 502.25 USD (33.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.66% (3 547.00 USD)
자본금별:
37.49% (933.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|NQ100.R
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|27K
|NQ100.R
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|55K
|NQ100.R
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 473.50 USD
최악의 거래: -2 056 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +13 219.00 USD
연속 최대 손실: -5 083.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
happy happy happy
리뷰 없음
