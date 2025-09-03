- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
48 (59.25%)
亏损交易:
33 (40.74%)
最好交易:
5 473.50 USD
最差交易:
-2 056.00 USD
毛利:
48 264.00 USD (164 880 pips)
毛利亏损:
-26 649.25 USD (202 850 pips)
最大连续赢利:
14 (13 219.00 USD)
最大连续盈利:
13 219.00 USD (14)
夏普比率:
0.21
交易活动:
29.01%
最大入金加载:
29.71%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.06
长期交易:
68 (83.95%)
短期交易:
13 (16.05%)
利润因子:
1.81
预期回报:
266.85 USD
平均利润:
1 005.50 USD
平均损失:
-807.55 USD
最大连续失误:
5 (-5 083.75 USD)
最大连续亏损:
-5 083.75 USD (5)
每月增长:
-6.38%
年度预测:
-77.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 038.00 USD
最大值:
10 502.25 USD (33.91%)
相对跌幅:
结余:
66.66% (3 547.00 USD)
净值:
37.49% (933.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|NQ100.R
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|24K
|NQ100.R
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 473.50 USD
最差交易: -2 056 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +13 219.00 USD
最大连续亏损: -5 083.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
