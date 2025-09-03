信号部分
信号 / MetaTrader 4 / OUTOFLEAGUE
Garry Yusak Sagala

OUTOFLEAGUE

Garry Yusak Sagala
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
81
盈利交易:
48 (59.25%)
亏损交易:
33 (40.74%)
最好交易:
5 473.50 USD
最差交易:
-2 056.00 USD
毛利:
48 264.00 USD (164 880 pips)
毛利亏损:
-26 649.25 USD (202 850 pips)
最大连续赢利:
14 (13 219.00 USD)
最大连续盈利:
13 219.00 USD (14)
夏普比率:
0.21
交易活动:
29.01%
最大入金加载:
29.71%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.06
长期交易:
68 (83.95%)
短期交易:
13 (16.05%)
利润因子:
1.81
预期回报:
266.85 USD
平均利润:
1 005.50 USD
平均损失:
-807.55 USD
最大连续失误:
5 (-5 083.75 USD)
最大连续亏损:
-5 083.75 USD (5)
每月增长:
-6.38%
年度预测:
-77.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 038.00 USD
最大值:
10 502.25 USD (33.91%)
相对跌幅:
结余:
66.66% (3 547.00 USD)
净值:
37.49% (933.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 67
NQ100.R 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 24K
NQ100.R -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 473.50 USD
最差交易: -2 056 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +13 219.00 USD
最大连续亏损: -5 083.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
happy happy happy
没有评论
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.7% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 02:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 20:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
