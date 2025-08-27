SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Low Risk Trading for Living
Arief Maulana

Low Risk Trading for Living

Arief Maulana
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real18
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
128 (92.08%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (7.91%)
En iyi işlem:
279.10 USD
En kötü işlem:
-108.68 USD
Brüt kâr:
776.13 USD (5 369 pips)
Brüt zarar:
-492.81 USD (4 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (92.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.35 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
79.04%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
48 (34.53%)
Satış işlemleri:
91 (65.47%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-44.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-267.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-267.46 USD (3)
Aylık büyüme:
1.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.69 USD
Maksimum:
267.46 USD (2.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (267.46 USD)
Varlığa göre:
5.87% (731.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 63
NZDCAD 54
AUDNZD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 89
NZDCAD 149
AUDNZD 46
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -518
NZDCAD 518
AUDNZD 887
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +279.10 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +92.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -267.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Low Risk Trading for Living 

using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred


İnceleme yok
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
