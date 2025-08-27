- 자본
- 축소
트레이드:
311
이익 거래:
270 (86.81%)
손실 거래:
41 (13.18%)
최고의 거래:
317.89 USD
최악의 거래:
-108.68 USD
총 수익:
3 085.22 USD (20 419 pips)
총 손실:
-1 404.08 USD (12 891 pips)
연속 최대 이익:
55 (92.11 USD)
연속 최대 이익:
477.41 USD (36)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
78.81%
최대 입금량:
6.76%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.29
롱(주식매수):
131 (42.12%)
숏(주식차입매도):
180 (57.88%)
수익 요인:
2.20
기대수익:
5.41 USD
평균 이익:
11.43 USD
평균 손실:
-34.25 USD
연속 최대 손실:
3 (-267.46 USD)
연속 최대 손실:
-267.46 USD (3)
월별 성장률:
2.19%
연간 예측:
26.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.69 USD
최대한의:
267.46 USD (2.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.13% (267.46 USD)
자본금별:
6.61% (839.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|139
|NZDCAD
|98
|AUDNZD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|654
|NZDCAD
|520
|AUDNZD
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|3.2K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +317.89 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +92.11 USD
연속 최대 손실: -267.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Low Risk Trading for Living
using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
20
100%
311
86%
79%
2.19
5.41
USD
USD
7%
1:200