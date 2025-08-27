SignauxSections
Arief Maulana

Low Risk Trading for Living

0 avis
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Exness-Real18
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
127 (92.02%)
Perte trades:
11 (7.97%)
Meilleure transaction:
279.10 USD
Pire transaction:
-108.68 USD
Bénéfice brut:
775.43 USD (5 350 pips)
Perte brute:
-492.81 USD (4 522 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (92.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
320.35 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
79.04%
Charge de dépôt maximale:
5.88%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
47 (34.06%)
Courts trades:
91 (65.94%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
6.11 USD
Perte moyenne:
-44.80 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-267.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-267.46 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
89.69 USD
Maximal:
267.46 USD (2.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.13% (267.46 USD)
Par fonds propres:
5.87% (731.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 62
NZDCAD 54
AUDNZD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 88
NZDCAD 149
AUDNZD 46
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -537
NZDCAD 518
AUDNZD 887
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +279.10 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +92.11 USD
Perte consécutive maximale: -267.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Low Risk Trading for Living 

using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred


Aucun avis
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
