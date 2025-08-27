- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
307
盈利交易:
268 (87.29%)
亏损交易:
39 (12.70%)
最好交易:
317.89 USD
最差交易:
-108.68 USD
毛利:
3 037.62 USD (19 930 pips)
毛利亏损:
-1 377.22 USD (12 656 pips)
最大连续赢利:
55 (92.11 USD)
最大连续盈利:
477.41 USD (36)
夏普比率:
0.14
交易活动:
83.37%
最大入金加载:
6.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.21
长期交易:
131 (42.67%)
短期交易:
176 (57.33%)
利润因子:
2.21
预期回报:
5.41 USD
平均利润:
11.33 USD
平均损失:
-35.31 USD
最大连续失误:
3 (-267.46 USD)
最大连续亏损:
-267.46 USD (3)
每月增长:
3.12%
年度预测:
37.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
89.69 USD
最大值:
267.46 USD (2.13%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (267.46 USD)
净值:
6.61% (839.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|NZDCAD
|96
|AUDNZD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|645
|NZDCAD
|509
|AUDNZD
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +317.89 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +92.11 USD
最大连续亏损: -267.46 USD
Low Risk Trading for Living
using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred
