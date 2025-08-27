SignaleKategorien
Arief Maulana

Low Risk Trading for Living

Arief Maulana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Exness-Real18
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
309
Gewinntrades:
269 (87.05%)
Verlusttrades:
40 (12.94%)
Bester Trade:
317.89 USD
Schlechtester Trade:
-108.68 USD
Bruttoprofit:
3 063.71 USD (20 180 pips)
Bruttoverlust:
-1 392.18 USD (12 779 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (92.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
477.41 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
84.37%
Max deposit load:
6.76%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.25
Long-Positionen:
131 (42.39%)
Short-Positionen:
178 (57.61%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
5.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-267.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-267.46 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.92%
Jahresprognose:
35.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
89.69 USD
Maximaler:
267.46 USD (2.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.13% (267.46 USD)
Kapital:
6.61% (839.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 98
AUDNZD 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 645
NZDCAD 520
AUDNZD 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 3.2K
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +317.89 USD
Schlechtester Trade: -109 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -267.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Low Risk Trading for Living 

using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred


Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Low Risk Trading for Living
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
12K
USD
20
100%
309
87%
84%
2.20
5.41
USD
7%
1:200
Kopieren

