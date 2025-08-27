SegnaliSezioni
Arief Maulana

Low Risk Trading for Living

Arief Maulana
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real18
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
128 (92.08%)
Loss Trade:
11 (7.91%)
Best Trade:
279.10 USD
Worst Trade:
-108.68 USD
Profitto lordo:
776.13 USD (5 369 pips)
Perdita lorda:
-492.81 USD (4 522 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (92.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
79.04%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
48 (34.53%)
Short Trade:
91 (65.47%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-44.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-267.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.46 USD (3)
Crescita mensile:
1.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.69 USD
Massimale:
267.46 USD (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (267.46 USD)
Per equità:
5.87% (731.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 63
NZDCAD 54
AUDNZD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 89
NZDCAD 149
AUDNZD 46
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -518
NZDCAD 518
AUDNZD 887
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +279.10 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +92.11 USD
Massima perdita consecutiva: -267.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Low Risk Trading for Living 

using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred


Non ci sono recensioni
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
