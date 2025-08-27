- Crescita
Trade:
139
Profit Trade:
128 (92.08%)
Loss Trade:
11 (7.91%)
Best Trade:
279.10 USD
Worst Trade:
-108.68 USD
Profitto lordo:
776.13 USD (5 369 pips)
Perdita lorda:
-492.81 USD (4 522 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (92.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
79.04%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
48 (34.53%)
Short Trade:
91 (65.47%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-44.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-267.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.46 USD (3)
Crescita mensile:
1.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.69 USD
Massimale:
267.46 USD (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (267.46 USD)
Per equità:
5.87% (731.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|54
|AUDNZD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|149
|AUDNZD
|46
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-518
|NZDCAD
|518
|AUDNZD
|887
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +279.10 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +92.11 USD
Massima perdita consecutiva: -267.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Low Risk Trading for Living
using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred
Non ci sono recensioni
