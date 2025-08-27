SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Low Risk Trading for Living
Arief Maulana

Low Risk Trading for Living

Arief Maulana
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 14%
Exness-Real18
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
307
Transacciones Rentables:
268 (87.29%)
Transacciones Irrentables:
39 (12.70%)
Mejor transacción:
317.89 USD
Peor transacción:
-108.68 USD
Beneficio Bruto:
3 037.62 USD (19 930 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 377.22 USD (12 656 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (92.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
477.41 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
83.37%
Carga máxima del depósito:
6.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.21
Transacciones Largas:
131 (42.67%)
Transacciones Cortas:
176 (57.33%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
5.41 USD
Beneficio medio:
11.33 USD
Pérdidas medias:
-35.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-267.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-267.46 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.12%
Pronóstico anual:
37.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
89.69 USD
Máxima:
267.46 USD (2.13%)
Reducción relativa:
De balance:
2.13% (267.46 USD)
De fondos:
6.61% (839.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 96
AUDNZD 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 645
NZDCAD 509
AUDNZD 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +317.89 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +92.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -267.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Low Risk Trading for Living 

using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred


No hay comentarios
2025.12.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.06 04:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 01:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Low Risk Trading for Living
30 USD al mes
14%
0
0
USD
12K
USD
19
100%
307
87%
83%
2.20
5.41
USD
7%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.