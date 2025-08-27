- Прирост
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
268 (87.29%)
Убыточных трейдов:
39 (12.70%)
Лучший трейд:
317.89 USD
Худший трейд:
-108.68 USD
Общая прибыль:
3 037.62 USD (19 930 pips)
Общий убыток:
-1 377.22 USD (12 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (92.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
477.41 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
83.37%
Макс. загрузка депозита:
6.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.21
Длинных трейдов:
131 (42.67%)
Коротких трейдов:
176 (57.33%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
5.41 USD
Средняя прибыль:
11.33 USD
Средний убыток:
-35.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-267.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-267.46 USD (3)
Прирост в месяц:
3.12%
Годовой прогноз:
37.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.69 USD
Максимальная:
267.46 USD (2.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (267.46 USD)
По эквити:
6.61% (839.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|NZDCAD
|96
|AUDNZD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|645
|NZDCAD
|509
|AUDNZD
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +317.89 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.11 USD
Макс. убыток в серии: -267.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
