A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real6 0.00 × 1 Exness-Real17 0.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live2 7.00 × 1