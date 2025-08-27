SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Low Risk Trading for Living
Arief Maulana

Low Risk Trading for Living

Arief Maulana
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
Exness-Real18
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
307
Negociações com lucro:
268 (87.29%)
Negociações com perda:
39 (12.70%)
Melhor negociação:
317.89 USD
Pior negociação:
-108.68 USD
Lucro bruto:
3 037.62 USD (19 930 pips)
Perda bruta:
-1 377.22 USD (12 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (92.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
477.41 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
83.37%
Depósito máximo carregado:
6.76%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.21
Negociações longas:
131 (42.67%)
Negociações curtas:
176 (57.33%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
5.41 USD
Lucro médio:
11.33 USD
Perda média:
-35.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-267.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-267.46 USD (3)
Crescimento mensal:
3.12%
Previsão anual:
37.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.69 USD
Máximo:
267.46 USD (2.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (267.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.61% (839.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 96
AUDNZD 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 645
NZDCAD 509
AUDNZD 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +317.89 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +92.11 USD
Máxima perda consecutiva: -267.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Low Risk Trading for Living 

using a martingale system with measurable risk to recover losses incurred


Sem comentários
2025.12.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.06 04:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 01:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.16 02:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Low Risk Trading for Living
30 USD por mês
14%
0
0
USD
12K
USD
19
100%
307
87%
83%
2.20
5.41
USD
7%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.