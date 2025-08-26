- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
26 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (29.73%)
En iyi işlem:
14.00 USD
En kötü işlem:
-7.50 USD
Brüt kâr:
100.78 USD (8 628 pips)
Brüt zarar:
-27.18 USD (3 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (20.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
98.60%
Maks. mevduat yükü:
92.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.81
Alış işlemleri:
19 (51.35%)
Satış işlemleri:
18 (48.65%)
Kâr faktörü:
3.71
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-2.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.50 USD (1)
Aylık büyüme:
74.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.50 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.16% (7.50 USD)
Varlığa göre:
32.80% (39.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|USDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|64
|USDCAD
|10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|749
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
5
100%
37
70%
99%
3.70
1.99
USD
USD
33%
1:100