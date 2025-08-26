- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
63 (71.59%)
亏损交易:
25 (28.41%)
最好交易:
25.79 USD
最差交易:
-11.73 USD
毛利:
276.05 USD (20 317 pips)
毛利亏损:
-90.55 USD (10 028 pips)
最大连续赢利:
9 (34.76 USD)
最大连续盈利:
34.76 USD (9)
夏普比率:
0.38
交易活动:
96.85%
最大入金加载:
290.48%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 天
采收率:
7.89
长期交易:
43 (48.86%)
短期交易:
45 (51.14%)
利润因子:
3.05
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
4.38 USD
平均损失:
-3.62 USD
最大连续失误:
3 (-23.52 USD)
最大连续亏损:
-23.52 USD (3)
每月增长:
12.23%
年度预测:
148.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23.52 USD (7.32%)
相对跌幅:
结余:
12.25% (23.52 USD)
净值:
79.00% (125.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|173
|USDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.79 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +34.76 USD
最大连续亏损: -23.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
