- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
63 (71.59%)
Negociações com perda:
25 (28.41%)
Melhor negociação:
25.79 USD
Pior negociação:
-11.73 USD
Lucro bruto:
276.05 USD (20 317 pips)
Perda bruta:
-90.55 USD (10 028 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (34.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.76 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
96.85%
Depósito máximo carregado:
290.48%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
7.89
Negociações longas:
43 (48.86%)
Negociações curtas:
45 (51.14%)
Fator de lucro:
3.05
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-3.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-23.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.52 USD (3)
Crescimento mensal:
12.23%
Previsão anual:
148.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23.52 USD (7.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.25% (23.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.00% (125.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|173
|USDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.79 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +34.76 USD
Máxima perda consecutiva: -23.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
267%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
19
100%
88
71%
97%
3.04
2.11
USD
USD
79%
1:100