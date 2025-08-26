SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Mesin Forex EX
Bismar Maulani

Mesin Forex EX

Bismar Maulani
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 267%
Exness-Real16
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
63 (71.59%)
Negociações com perda:
25 (28.41%)
Melhor negociação:
25.79 USD
Pior negociação:
-11.73 USD
Lucro bruto:
276.05 USD (20 317 pips)
Perda bruta:
-90.55 USD (10 028 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (34.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.76 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
96.85%
Depósito máximo carregado:
290.48%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
7.89
Negociações longas:
43 (48.86%)
Negociações curtas:
45 (51.14%)
Fator de lucro:
3.05
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-3.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-23.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.52 USD (3)
Crescimento mensal:
12.23%
Previsão anual:
148.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23.52 USD (7.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.25% (23.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.00% (125.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 69
USDCAD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 173
USDCAD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 12K
USDCAD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.79 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +34.76 USD
Máxima perda consecutiva: -23.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.22 × 45
Exness-Real29
0.30 × 396
Exness-Real33
0.31 × 13
Exness-Real6
0.33 × 12
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Ava-Real 6
1.50 × 2
OctaFX-Real7
1.50 × 2
Exness-Real
1.82 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 118
3.00 × 1
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Sem comentários
2026.01.05 03:59
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 05:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
