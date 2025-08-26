- Incremento
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
63 (71.59%)
Transacciones Irrentables:
25 (28.41%)
Mejor transacción:
25.79 USD
Peor transacción:
-11.73 USD
Beneficio Bruto:
276.05 USD (20 317 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.55 USD (10 028 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (34.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.76 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
96.85%
Carga máxima del depósito:
290.48%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
7.89
Transacciones Largas:
43 (48.86%)
Transacciones Cortas:
45 (51.14%)
Factor de Beneficio:
3.05
Beneficio Esperado:
2.11 USD
Beneficio medio:
4.38 USD
Pérdidas medias:
-3.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-23.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.52 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.23%
Pronóstico anual:
148.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
23.52 USD (7.32%)
Reducción relativa:
De balance:
12.25% (23.52 USD)
De fondos:
79.00% (125.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|173
|USDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.79 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +34.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
