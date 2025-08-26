- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
63 (71.59%)
損失トレード:
25 (28.41%)
ベストトレード:
25.79 USD
最悪のトレード:
-11.73 USD
総利益:
276.05 USD (20 317 pips)
総損失:
-90.55 USD (10 028 pips)
最大連続の勝ち:
9 (34.76 USD)
最大連続利益:
34.76 USD (9)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
96.85%
最大入金額:
290.48%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
7.89
長いトレード:
43 (48.86%)
短いトレード:
45 (51.14%)
プロフィットファクター:
3.05
期待されたペイオフ:
2.11 USD
平均利益:
4.38 USD
平均損失:
-3.62 USD
最大連続の負け:
3 (-23.52 USD)
最大連続損失:
-23.52 USD (3)
月間成長:
12.23%
年間予想:
148.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
23.52 USD (7.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.25% (23.52 USD)
エクイティによる:
79.00% (125.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|173
|USDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.79 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +34.76 USD
最大連続損失: -23.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
267%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
19
100%
88
71%
97%
3.04
2.11
USD
USD
79%
1:100