Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
63 (71.59%)
Убыточных трейдов:
25 (28.41%)
Лучший трейд:
25.79 USD
Худший трейд:
-11.73 USD
Общая прибыль:
276.05 USD (20 317 pips)
Общий убыток:
-90.55 USD (10 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.76 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
96.85%
Макс. загрузка депозита:
290.48%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
7.89
Длинных трейдов:
43 (48.86%)
Коротких трейдов:
45 (51.14%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
4.38 USD
Средний убыток:
-3.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.52 USD (3)
Прирост в месяц:
12.23%
Годовой прогноз:
148.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.52 USD (7.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.25% (23.52 USD)
По эквити:
79.00% (125.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|173
|USDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
