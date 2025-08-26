СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mesin Forex EX
Bismar Maulani

Mesin Forex EX

Bismar Maulani
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 267%
Exness-Real16
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
63 (71.59%)
Убыточных трейдов:
25 (28.41%)
Лучший трейд:
25.79 USD
Худший трейд:
-11.73 USD
Общая прибыль:
276.05 USD (20 317 pips)
Общий убыток:
-90.55 USD (10 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.76 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
96.85%
Макс. загрузка депозита:
290.48%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
7.89
Длинных трейдов:
43 (48.86%)
Коротких трейдов:
45 (51.14%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
4.38 USD
Средний убыток:
-3.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.52 USD (3)
Прирост в месяц:
12.23%
Годовой прогноз:
148.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.52 USD (7.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.25% (23.52 USD)
По эквити:
79.00% (125.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 69
USDCAD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 173
USDCAD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 12K
USDCAD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.79 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +34.76 USD
Макс. убыток в серии: -23.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.22 × 45
Exness-Real29
0.30 × 396
Exness-Real33
0.31 × 13
Exness-Real6
0.33 × 12
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Ava-Real 6
1.50 × 2
OctaFX-Real7
1.50 × 2
Exness-Real
1.82 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 118
3.00 × 1
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
2026.01.05 03:59
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 05:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
