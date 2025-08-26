- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
63 (71.59%)
손실 거래:
25 (28.41%)
최고의 거래:
25.79 USD
최악의 거래:
-11.73 USD
총 수익:
276.05 USD (20 317 pips)
총 손실:
-90.55 USD (10 028 pips)
연속 최대 이익:
9 (34.76 USD)
연속 최대 이익:
34.76 USD (9)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
96.85%
최대 입금량:
290.48%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
7.89
롱(주식매수):
43 (48.86%)
숏(주식차입매도):
45 (51.14%)
수익 요인:
3.05
기대수익:
2.11 USD
평균 이익:
4.38 USD
평균 손실:
-3.62 USD
연속 최대 손실:
3 (-23.52 USD)
연속 최대 손실:
-23.52 USD (3)
월별 성장률:
12.23%
연간 예측:
148.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23.52 USD (7.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.25% (23.52 USD)
자본금별:
79.00% (125.32 USD)
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
