- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
26 (70.27%)
Loss Trade:
11 (29.73%)
Best Trade:
14.00 USD
Worst Trade:
-7.50 USD
Profitto lordo:
100.78 USD (8 628 pips)
Perdita lorda:
-27.18 USD (3 153 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (20.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
98.60%
Massimo carico di deposito:
92.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.81
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.50 USD (1)
Crescita mensile:
74.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.50 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (7.50 USD)
Per equità:
32.80% (39.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|USDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|64
|USDCAD
|10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|749
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
5
100%
37
70%
99%
3.70
1.99
USD
USD
33%
1:100